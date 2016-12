Continuar a ler

Num extenso comunicado, Bruno de Carvalho referiu-se ainda ao nome de João Benedito, ex-guarda-redes de futsal do clube, e à sua preocupação pelos últimos resultados desportivos.



"Li ainda, mais uma vez na comunicação social, as preocupações expressas pelo grande capitão João Benedito com um fim-de-semana de maus resultados no futebol e nas modalidades. Como o hábito e o normal é os nossos fins-de-semana serem de glória, tenho a certeza que, nos próximos tempos, o João Benedito encherá frequentemente páginas de jornais a celebrar as vitórias do Sporting", concluiu Bruno de Carvalho.





Bruno de Carvalho lançou, esta segunda-feira, críticas a João Paiva dos Santos (antigo candidato à presidência do Sporting e irmão de Paulo Paiva dos Santos, que anunciou no domingo estar na corrida mas que desistiu poucas horas depois ) e Abrantes Mendes, acusando-os de não terem estado presentes em qualquer assembleia-geral dos leões nos últimos quatro anos e de agora virem a público exigir explicações pelo momento do clube."Pessoas que são apelidadas de carismáticas pela comunicação social e que foram pseudocandidatas, referindo-me concretamente a um tal de João Paiva dos Santos (que procura os seus minutos de fama) e a Abrantes Mendes, que moral têm para fazer proclamações e declarações públicas a criticar tudo ou a pedir explicações, quando nos últimos 4 anos, para dizer o mínimo, não estiveram em qualquer Assembleia-Geral? Será que lhes terei de fazer um desenho a explicar o que é a bipolaridade dos sportinguistas e como isso mata o clube?", questionou o presidente do Sporting no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões