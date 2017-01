RECORD - O que o leva a ter tanta certeza sobre a questão dos 22 títulos?

BRUNO DE CARVALHO – É de elementar justiça! No próprio site da FPF está escrito que o campeonato de Portugal é aquele que apura o campeão da modalidade. Confrontada com esta questão, a comunicação social recebe uma resposta [por parte da FPF] que diz ‘não interessa a definição, o que interessa são os documentos’ e não fazem mais nada…! Então, mas está escrito no site da FPF e depois, afinal, há um documento? Portanto, há um documento em 1900 e carqueja, mas esse documento andou sempre perdido quando se construiu o site e quando se fizeram as normais atualizações ao mesmo, certo? Andou sempre perdido! Foi um documento que nunca deu origem a nada, a não ser vantagens a outros. Estará num Relatório e Contas? Vá lá que não está escrito num guardanapo depois de um almoço qualquer... Desculpem lá, mas não percebo como é que ainda por cima sou gozado devido a esta questão. O Conselho de Arbitragem está a fazer um bom trabalho, mas tenho muitas dúvidas existenciais quanto ao resto…

Autores: Bernardo Ribeiro, José Ribeiro, Alexandre Carvalho