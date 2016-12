Bruno de Carvalho diz ainda não concordar com o facto do ato eleitoral, marcado para 4 de março de 2017, se realizar "numa altura crítica da época desportiva" mas frisa que os estatutos "têm que ser respeitados".

No post divulgado no Facebook em que confirma a recandidatura à presidência do Sporting, Bruno de Carvalho deixa um apelo à "elevação e ao sentido de clube"."A dimensão e grandeza do Sporting faz com que os olhos do País inteiro estejam sobre nós. Façamos deste ato eleitoral um exemplo e uma festa da democracia de modo a não darmos aos nossos adversários pretextos desnecessários para nos denegrirem", refere o presidente leonino.

Autor: Sandra Lucas Simões