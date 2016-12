Em conversa com elementos próximos do presidente dos leões, percebe-se que este não dá nada como garantido. Um exemplo dado a Record reside numa das assembleias realizadas no ano passado, a tal que muitos pensaram estar relacionada com o caso Marco Silva, e que nos dizem ter sido uma forma de Bruno de Carvalho sentir se os sócios estavam a compreender o seu trabalho.Não se tratava de voltar a sentir-se legitimado, pois o seu projeto havia sido devidamente sufragado; tratava-se, antes, de uma forma de ouvir os adeptos e perceber se estes estavam a compreender o difícil caminho traçado. No fundo, é disso que se trata nesta altura. Bruno de Carvalho tenta ouvir sportinguistas de todos os quadrantes, pois foram muitos os ataques que sofreu, o isolamento que sentiu. A solidão no comando do clube pode tornar-se insuportável, afirmam elementos da estrutura.

Autor: Bernardo Ribeiro