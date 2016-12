Bruno de Carvalho já falou sobre o anúncio da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues, feita há poucos minutos e garante que este processo será muito diferente dos últimos dois. "Enquanto presidente, e sem paternalismos, quero dar as boas-vindas ao dr. Pedro Madeira Rodrigues. Conforme sempre disse e prometi, não quero que ninguém volte a passar neste clube aquilo que eu passei quando concorri às eleções", garantiu, deixando bem claro que estava ali a falar como presidente e sem abrir o jogo em relação a uma recandidatura.

Por isso, o líder dos leões prometeu que "o Sporting não será um clube fechado e hermético, em que a democracia é um chavão e a liberdade se resume a três minutos em Assembleia Geral e tantas vezes sob ameaça e coacção".

Por isso, garante que estas eleições "marcarão um tempo novo na vida dos clubes portugueses". "A Sporting TV, o jornal Sporting e os outros meios de Comunicação Social do clube serão espaços de liberdade para todos os candidatos. Todos os que quiserem ser candidatos tem aqui no estádio um local onde podem fazer apresentação, pois esta é a nossa casa. Aqueles que querem servir o clube merecem estar nesta casa", sustentou, assegurando que os serviços do clube estarão disponíveis para fornecer todas as "informações consideradas relevantes".

Por fim, Bruno de Carvalho recordou que as eleições serão "numa altura crítica da época", apelando por isso a todos os candidatos que "tenham em consideração o superior interesse do clube". "Que as intervenções e o confronto de ideias se pautem pela elevação, para não darmos trunfos aos nossos adversários", avisou.