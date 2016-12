Bruno de Carvalho deixou, através da sua página no Facebook, uma mensagem de Natal e fim de ano onde, numa primeira instância, destacou o triunfo de ontem do Sporting diante do Belenenses, que permitiu ao clube terminar a série de recentes maus resultados. O presidente leonino exaltou, por isso, o clima de "cumplicidade" que se viveu no final de um triunfo suado."Primeiro o Natal, e este deve ser vivido em família, e assim é. O meu Natal começou ontem, onde deve começar, em Belém, e logo junto à minha família de coração! Aquele fim do jogo junto dos meus, trocando abraços, cumplicidades, fé, vontade inabalável de sermos felizes, carinho... Que melhor prenda do que amar e ser amado? Obrigado à minha família de Leoas e Leões, aqueles que amo e que partilham comigo o amor ao Grande Sporting Clube de Portugal! Se for preciso morrerei por Ele ao vosso lado! Temos de ser felizes, merecemos ser felizes!", referiu o líder máximo dos leões.No mesmo texto, Bruno de Carvalho deixa ainda um agradecimento a todos os que servem o clube e o desejo de que o Sporting possa chegar ao título em todos os palcos onde está presente: "Neste Natal o meu obrigado ao 12º jogador e a todos aqueles que servem o Clube com Esforço, Dedicação e Devoção na procura incessante da Glória. Apenas um desejo: que vos consiga dar a prenda que todos queremos: ser campeões! E em todas as modalidades."

Autor: João Socorro Viegas