Desta forma, o líder do Sporting apelou à "dignificação, sacrifício e superação" para superar a fase complicada na temporada: "Mas se o meu coração de Leão está ferido, a minha alma Leonina está pronta para fazer sempre cada vez mais e melhor. E todos, neste Clube e nesta SAD, sabem que, a este momento, só podemos responder com dignificação, sacrifício e superação, alcançando as vitórias que tanto merecemos ao fim de 4 anos de trabalho árduo para reconstruir e criar as condições ao nível financeiro, dos técnicos e dos planteis, que têm tudo para nos fazer verdadeiros candidatos a vencer tudo."



"Nunca virarei costas"



Bruno de Carvalho manifestou a sua "tristeza" pelo momento da equipa de futebol do Sporting mas deixou bem claro que esta não é altura para fugir, mas sim para encarar as dificuldades e refletir de forma "ainda mais profunda". Neste sentido, o presidente leonino manifestou a sua total confiança em Jorge Jesus e no plantel verde e branco."São estes momentos de grande tristeza e desalento que têm que ser vividos de forma corajosa. Há que não fugir para que o sofrimento que nos é imposto obrigue a uma reflexão ainda mais profunda. Ninguém estará a sofrer mais do que eu neste momento, mas também ninguém tem plena consciência do trabalho que estamos a realizar e do que são verdadeiramente os bastidores do futebol e, porque não dizê-lo, de quase todo o desporto", começou por dizer Bruno de Carvalho, numa publicação na sua página no Facebook.

Autor: João Socorro Viegas