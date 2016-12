Continuar a ler

O jogo de Belém, o último disputado antes do Natal, foi mais uma prova sentida ‘in loco’ do apoio dos sportinguistas, que ‘invadiram’ o Restelo para apoiar a equipa quando esta se encontrava a 11 pontos do primeiro lugar à hora do jogo.Record sabe que foram centenas as demonstrações de carinho dos adeptos. Como dizer que não a estas pessoas é algo que atormenta o líder mas que não trava o perceber que precisa de mais do que isto para defender o Sporting.