Na mensagem de Natal enviada aos sócios do Sporting, Bruno de Carvalho destaca as glórias do clube de Alvalade. "Este ano, o Sporting Clube de Portugal comemora 110 anos de história inspirados nos nossos valores: Esforço, Dedicação, Devoção e Glória. Uma história que já nos trouxe muitas alegrias, com mais de 20 mil títulos conquistados em diversas modalidades e com uma formação distinguida mundialmente por ser a única a formar dois FIFA World Players of the Year", explicou.

Lembrando que o clube está "prestes a inaugurar o ambicionado Pavilhão João Rocha", Bruno de Carvalho considera que já foi ultrapassada a visão do fundador, José Alvalade. "Há muito que somos considerados a maior potência desportiva nacional, (...) sendo hoje tão grandes como os maiores do Mundo", acrescentou.

Continuar a ler

O líder dos leões garante que "o mérito" é também de todos os sócios e adeptos, "ou não fossem eles os melhores da Europa". "E é imbuídos deste espírito e orgulho por representarmos as cores do Sporting Clube de Portugal, que lhe desejamos um Natal cheio de esperança e amor, com fé na entrada de um novo ano repleto de novas e grandes conquistas", conclui a mensagem, assinada pelo próprio Bruno de Carvalho.

Autor: Sérgio Krithinas