É quase um tabu em Alvalade e Bruno de Carvalho continua sem desfazê-lo: não decidiu ainda se é recandidato à presidência do Sporting, nem este é o momento nem o local indicados para o fazer.



"Já disse que estou aqui como presidente e estou, desde o primeiro dia, em reflexão constante. Tem de ser uma das regras fundamentais da liderança e de termos a noção clara da grandeza da instituição que servimos", comentou Bruno de Carvalho. "É logico que a cada dia que passa estou numa reflexão constante enquanto presidente do Sporting e não mais do que isso".





Confrontado com a insistência com os jornalistas, voltou a não querer falar sobre a sua eventual recandidatura nas eleições de março do próximo ano."Mais uma vez vou dizer que não estou aqui para dizer se estou a hesitar ou não. Estou aqui como presidente do Sporting, não é o momento nem o local exato para estar a dizer se estou ou não a hesitar", insistiu. "Volto a dizer que estou a saudadr aquilo que é a democracia. Algo que sei o difícil que foi construir".Sobre o processo eleitoral, Bruno de Carvalho recordou que o Sporting não está "naquele lugar que era expectável" e que março será uma altura crítica. Não por causa das eleições, antes porque nessa altura esta-se-á muito perto do final do campeonato."Gostava de dizer que as eleições calham num momento crítico. Quando digo que março é um momento muito importante, não estou a falar apenas das eleições, mas porque começamos a aproximar-nos vertiginosamente do fim do campeonato", atirou, desvalorizando os oito pontos de diferença para o primeiro lugar. "Ainda há muito campeonato, eu já tinha dito o ano passado, quando estávamos à frente nesta altura, que não tinha prazer nenhum em ser campeão de inverno, até prefiro muito mais sol do que o frio", terminou.