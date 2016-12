Tal comonoticiou anteontem, Bruno de Carvalho não está totalmente seguro da intenção de se recandidatar à presidência do Sporting. O líder dos leões continua dedicado a um "momento de reflexão", pesando prós e contras consequentes de uma nova corrida eleitoral.Daí que ontem se tenha escusado a desfazer o mistério. Por mais do que uma vez lembrou não estar "no sítio nem no momento exato" para tomar posição sobre a próxima assembleia eleitoral. O presidente leonino não deverá anunciar uma decisão antes do final do ano, estando disposto, inclusive, a prolongar a reflexão nas próximas semanas, por não querer tomar uma decisão da qual venha a arrepender-se mais tarde. Tal como o nosso jornal lhe deu conta, Bruno de Carvalho está relutante face ao que entende como a falta de militância de sportinguistas com responsabilidades em várias áreas e com poderes decisórios. O responsável máximo dos leões sente-se ainda desacompanhado nas várias batalhas que travou ao longo de mais de três anos e meio, entre as quais o diferendo com a Doyen, a luta pelo reconhecimento de mais títulos de campeão nacional no futebol, entre outros. O que entende como manobras de bastidores perpetradas pelo rival Benfica no sentido de controlar o futebol português também o levam a ‘suspender’ a candidatura. Em contraponto, a sensação de dever cumprido no que à recuperação do clube diz respeito, assim como o carinho que sente por parte de funcionários, treinadores e atletas, servem de incentivo a nova corrida à presidência.