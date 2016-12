Alvalade abriu as portas para treino solidário

Bruno de Carvalho mostrou-se "orgulhoso" pela presença de milhares de sportinguistas no treino solidário de terça-feira, em Alvalade, que serviu para ajudar instituições que apoiam crianças e jovens em risco, através da recolha de 8 mil presentes que serão agora distribuídos por 25 instituições."Foi com muito orgulho que vi os sportinguistas, de todas as idades, nas bancadas a afirmarem os valores do clube, formando uma autêntica onda verde solidária, contribuindo para que o Natal de muitas crianças carenciadas fosse este ano mais feliz. Obrigado a todos por terem participado neste dia de solidariedade leonina!", escreveu o presidente leonino na sua página no Facebook.