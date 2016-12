Minutos depois do anúncio oficial da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues à presidência do Sporting, Bruno de Carvalho desafiou a restante oposição a avançar também. "As pessoas que se querem candidatar, que não tenham receio nenhum. Se acharem que têm o perfil, avancem, sigam os seus sonhos, sigam as suas emoções, que o Sporting cá estará de braços abertos para os receber. Quem quiser tem aqui o auditório, não precisa de alugar salas em hotéis", atirou, numa indireta a Madeira Rodrigues.

O atual líder avisou que "é muito distinto ser candidato ou ser presidente", algo que ele próprio sentiu na pele. "As pessoas não têm a noção do quão diferente é. Mas há uma coisa de que tenho certeza absoluta: o choque é muito menor o que foi há quatro anos. Neste momento há um clube respeitado, com mais de 150 mil sócios, reconhecido pelo mundo inteirio, que tem voz, que é candidato ao título em tudo aquilo que faz", sublinhou.

"Vai ser muito mais fácil agora, pois quando entrei não tinha um único centavo na conta. Não é fácil ser presidente de uma instituição desta dimensão, mas um é orgulho, uma honra e um privilégio imenso. Neste momento, é um clube forte, dos três grandes é o que deve menos, que cumpre fair play financeiro e a restruturação financeira", destacou ainda.

Autor: Sérgio Krithinas