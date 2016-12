Continuar a ler

Fernando Santos, que treinou o Sporting na época 2003/2004, foi eleito o melhor selecionador do ano IFFHS, superando o sueco Lars Lagerbeck, que lidera a seleção da Islândia, e o alemão Joachim Löw, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



O treinador, que também já passou pelo Benfica e pelo FC Porto, substituiu em setembro de 2014 Paulo Bento no comando da equipa das 'quinas', levou este ano a seleção portuguesa à conquista do título de campeã europeia de futebol.



O selecionador português está ainda entre os três finalistas ao título de treinador do ano da FIFA - que será anunciado a 9 de janeiro de 2017 -, juntamente com o italiano Claudio Ranieiri, que se sagrou campeão inglês com o Leicester, e do francês Zinedine Zidane, que levou o Real Madrid à conquista da 11.ª Liga dos Campeões Europeus, da Supertaça Europeia e do Mundial de Clubes.

O presidente do Sporting defendeu esta terça-feira que Fernando Santos teve o "justo e merecido reconhecimento" do seu trabalho com a atribuição do prémio de melhor selecionador de 2016 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)."Quero dar os parabéns pelo justo e merecido reconhecimento do Fernando Santos com a eleição de melhor selecionador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol", escreveu Bruno de Carvalho na sua página oficial no Facebook.

Autor: Lusa