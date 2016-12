Bruno de Carvalho acaba de anunciar os primeiros nomes da Comissão de Honra da sua candidatura a novo mandato na presidência do Sporting, destacando-se a presença de vários notáveis.

Entre eles, estão o ex-presidente Sousa Cintra, os antigos presidentes da Mesa da Assembleia-Geral, Daniel Sampaio e Eduardo Barroso, bem como o banqueiro José Maria Ricciardi, e os ex-futebolistas Ricardo Sá Pinto e Jorge Cadete.

Eis os nomes divulgados para já:



-Abílio Fernandes (ex-Dirigente)

-Alexandre Cavalleri (Empresário)

-Álvaro Cabral (Presidente do Núcleo de Alcobaça)

-Álvaro Oliveira (Sócio Cinquentenário)

-André Dias Ferreira (Jurista e Comentador)

-André Patrão (Fundador do Movimento Dar Rumo ao Sporting)

-Ângelo Correia (ex-Dirigente)

-António Feu (ex-Atleta)

-António Manuel Ribeiro de Matos (Organizador dos Almoços Sportinguistas da Alenquer)

-Augusto Baganha (Presidente do IPDJ)

-Bessone Basto (ex-Atleta)

-Carlos Dolbeth (Jornalista)

-Daniel Sampaio (ex-Dirigente)

-Diogo Agostinho (Economista)

-Domingos Castro (ex-Atleta)

-Edelfrides Viveiros Lima (ex-Atleta é responsável pela equipa de veteranos do SCP)

-Edgar Manaca (Empresário filho do ex-Atleta Manaca)

-Eduarda Proença de Carvalho (Conselheira Leonina)

-Eduardo Barroso (ex-Dirigente)

-Eduardo Barroso (filho)

-Elma Aveiro (Empresária)

-Eugénio Oliveira (Conselheiro Leonino)

-Fernando Correia (Jornalista)

-Fernando Mamede (ex-Atleta)

-Fernando Mendes (ex-Jogador)

-Fernando Pereira (Artista)

-Fernando Ruas (Autarca)

-Fernando Tavares Pereira (Empresário)

-Francisco Febrero (Empresário)

-Hélder Amaral (Deputado)

-Hilário da Conceição (Vencedor Taça das Taças 1963/64)

-Horácio Preto (Empresário)

-Isabel Salvador Marques (Filha do Sócio número 1)

-Jaime Mourão Ferreira (Comentador)

-João Braga (Fadista)

-João Gomes (Empresário e Sócio do Ano 2016)

-João Trindade (Conselheiro Leonino)

-Joaquim Melo (ex-Jogador)

-Jorge Assunção (Presidente do Núcleo do SCP de Mangualde)

-Jorge Cadete (ex-Atleta)

-José Carlos Estorninho (Presidente do Grupo Stromp)

-José Costa e Oliveira (Presidente da Federação Portuguesa de Judo)

-José de Pina (Guionista e Comentador)

-José Eduardo Sampaio (ex-Atleta e Empresário)

-José Eugénio Dias Ferreira (ex-Dirigente)

-José Gomes (Conselheiro Leonino)

-José Manuel Araújo (Secretário Geral do COP)

-José Maria Ricciardi (ex-Dirigente)

-José Matos Rosa (Deputado)

-Luis Boto (Gestor)

-Luís Lourenço (ex-Atleta)

-Luís Vaz das Neves Juiz Desembargador)

-Madjer (Melhor Jogador do Mundo de Futebol de Praia)

-Manuel Fernandes (ex-Capitão)

-Manuel Moura dos Santos (Produtor Musical)

-Manuel Pedro Gomes (Vencedor Taça das Taças 1963/64)

-Manuela Rodrigues (Fundadora Claque das Modalidades)

-Maria de Lourdes Borges de Castro (Sócia mais antiga do SCP)

-Maria do Carmo (Senhora do Leão)

-Mário David (ex-Deputado Europeu)

-Melchior Moreira (Presidente do Turismo da Região Norte)

-Miguel Frasquilho (ex-Dirigente e Presidente da AICEP)

-Miguel Relvas (ex-Ministro)

-Miguel Varela (Professor Universtário)

-Nazim Ahmad (Fundação Aga Kahn)

-Nuno Gomes (Agente Imobiliário)

-Paulo Abreu (ex-Dirigente)

-Pedro Ângelo (Autarca)

-Pedro Antunes (ex-Atleta e Dirigente)

-Pedro Boucherie Mendes (Director da SIC Radical)

-Pedro Cardoso (Empresário Solar dos Presuntos)

-Pedro Dionísio (Professor Universitário)

-Pedro Fernandes (Artista)

-Ricardo Aragão Pinto (Empresário)

-Ricardo Sá Pinto (ex-Capitão e Treinador)

-Rui Costa Rosa (Sócio Cinquentenário)

-Rui Pignatelli (ex-Dirigente)

-Rui Rigueiro (Investigador Criminal da PSP)

-Salvador Marques (Sócio número 1)

-Sousa Cintra (ex-Presidente)

-Subtil de Sousa (ex-Dirigente)

-Vasco Duarte (Artista)

-Vasco Rato (Presidente da Fundação Luso-Americana)

-Vitor Araújo (Empresário)