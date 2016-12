Continuar a ler

"Faço-o em nome do Clube que eu amo de paixão e que, reafirmo, será sempre o meu para além da morte. Trabalhei, nos últimos 4 anos, 24 horas por dia ao serviço do Sporting e assim continuará a ser enquanto aqui estiver. Os próximos anos são fundamentais para consolidar tudo o que se fez nos últimos 4. Começar de novo seria um retrocesso fatal para o nosso clube", pode ler-se.A data das eleições foi confirmada quarta-feira por Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting. Para já, estão na corrida Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, que condenou o facto da mesma ter sido marcada "com o menor prazo possível dentro do previsto nos estatutos".

Bruno de Carvalho anunciou esta quinta-feira que se vai recandidatar à presidência do Sporting, cujas eleições estão marcadas para 4 de março de 2017.Bruno de Carvalho reforçou, num longo post no Facebook, que é "um orgulho e um privilégio ser presidente" do Sporting e explicou que avança para um novo mandato depois de "fazer a devida ponderação".

Autor: Sandra Lucas Simões