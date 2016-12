Continuar a ler

Há cerca de um mês e meio, à margem da apresentação da Ronda de Elite de futsal, Bruno de Carvalho tinha falado do dirigente arouquense, na sequência da divulgação das imagens de vídeo do episódio entre os dois no túnel de acesso aos balneários de Alvalade, ocorrido após o encontro entre o Sporting e o Arouca, disputado em novembro, a contar para a liga.Na altura, o líder sportinguista comentou a atitude de Carlos Pinho: "Não admito comportamentos do género. Nasci em África, fui a alguns safaris e vi búfalos com uma atitude mais calma; já encarei um e não estive com aquela estupefação. Deram-me educação. Vi cabelos brancos aos saltos de um lado para o outro. Já percebi que o cigarro eletrónico irrita as pessoas. Também fumo do outro, mas ali dentro não dava muito jeito".