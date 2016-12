Continuar a ler

"Sei do que falo com a autoridade de quem assumiu a candidatura e só depois foi ao encontro das pessoas. É a diferença entre quem sabe o que quer e o que vai fazer e os que andam ao sabor do vento (leia-se apoios e likes)", distingue Bruno de Carvalho, reiterando a disponibilidade para enfrentar "candidatos a sério".



"Como sportinguista, e pessoa que sabe bem aquilo com que um presidente tem de lidar e fazer no dia-a-dia, adorava ver para este clube que amo candidatos 'a sério' - leia-se perfil, carácter, paixão, capacidade de liderança e organizativa, capacidade de gerir em pressão, capacidade de tomar várias decisões por dia e 'know-how de gestão e de cada modalidade", explica o presidente do clube de Alvalade, antes de apontar aquilo de que não gosta nos putativos candidatos que vão surgindo.