Na mensagem de Natal que deixou na sua página de Facebook, Bruno de Carvalho admitiu que pode não candidatar-se a um novo mandato na presidência do Sporting, nas eleições marcadas para março do próximo ano.

"Em 2017 termina este mandato. O balanço caberá aos sportinguistas, a decisão de prosseguir a mim. Decida o que decidir, aconteça o que acontecer, saibam que nunca deixarei de estar ao vosso lado, que nunca deixarei de amar este Clube que faz parte de mim, do meu carácter, da minha personalidade. Que ajudou a definir os meus valores, princípios e regras de vida. Este será sempre um Amor que me acompanhará para além da morte", pode ler-se no texto.

O líder dos leões recorreu ainda ao ditado "ano novo, vida nova" e explicou que vive "a vida numa reflexão constante". "Temos de saber ter a coragem e a frieza de analisar cada pormenor da nossa vida e tomar as melhores decisões para nós e para quem nos rodeia. Eu não fujo a essa regra de ouro", explicou.



A restante da publicação tem quase um tom de despedida, embora em momento algum Bruno de Carvalho diga que vai deixar o clube. "Temos de ser felizes com o que somos, com o que acreditamos, com o que fazemos e com o resultado daquilo que fazemos. Quando é assim podemos dizer sempre, aconteça o que acontecer, valeu a pena! Obrigado por tudo. Que honra vos ter servido e ao nosso Clube nestes ultimos 4 anos!", agradeceu.





Autor: Sérgio Krithinas