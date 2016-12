No dia em que anunciou a recandidatura à presidência do Sporting, Bruno de Carvalho passou a tarde toda à conversa com Record.Nas primeiras duas horas ‘vestiu’ exclusivamente a pele de candidato, respondendo diretamente a todas as acusações que lhe foram feitas por Pedro Madeira Rodrigues e explicando aquilo que pretende para o clube nos próximos quatro anos, se for reeleito. Esta é a parte da entrevista que pode ler 2.ª feira.Nas duas horas seguintes respondeu na qualidade de presidente leonino e essa parte será publicada na nossa edição de 3.ª feira.