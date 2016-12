Bruno César voltou a ser titular às ordens de Jorge Jesus e, já depois de considerar que o Sporting fez "um bom jogo" na, referente à 2.ª jornada do grupo A da Taça CTT, frisa que os leões vão ter de jogar... contra tudo e todos."Fizemos um bom jogo. Após voltarmos de um período de folga, o mais importante foi sair com a vitória. Sabíamos que seria um jogo difícil, independentemente de o adversário ser da 2.ª Liga. A conquista da Taça CTT é um dos objetivos que temos durante a época. Sabemos que vai ser difícil, mas até final da época vamos ter de jogar contra tudo e todos", analisou o jogador brasileiro à RTP.Bruno César que, no jogo desta sexta-feira, voltou a atuar como lateral esquerdo. Porém, é o próprio que admite não ter preferências na posição que ocupa em campo. "Independentemente de onde esteja, o mais importante é ajudar a equipa. Na defesa, meio-campo ou na ala, é indiferente", rematou.

Autor: Ricardo Granada