Bruno de Carvalho sente-se cansado das manobras de bastidores do futebol português. Fonte próxima do presidente do Sporting diz a Record que este ama o desporto em si e o clube que representa, mas que está algo cansado daquilo que entende como os vícios do futebol nacional.

O líder leonino lamenta a influência que estes jogos de bastidores assumem junto de federação, liga e até de instâncias decisórias, as quais entende que deveriam estar imunes a intromissões.

No fundo, Bruno de Carvalho começa a pensar se valerão realmente a pena tantas guerras, sabendo que os sportinguistas poderão estar cansados das mesmas, por verem o presidente demasiado sozinho.



Mas a verdade é que as mesmas fontes nos garantem que, nisso, o líder do clube não está disponível para mudar. Entende que só construindo um Sporting respeitado e que lute por valores e ideais presentes desde a fundação, poderá respeitar verdadeiramente o cargo para o qual foi mandatado em março de 2013.

Autor: Bernardo Ribeiro