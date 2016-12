Continuar a ler

O Sporting que encontrou mantém ainda a marca do ecletismo, algo que agrada particularmente a Beto: "Para mim é um orgulho, e acho que também para o próprio país, porque este clube eleva o nome de Portugal além-fronteiras em todas as modalidades. Tem uma forte presença nos Jogos Olímpicos. É para mim enquanto sportinguista um orgulho, e julgo que também enquanto português". O guardião reencontrou os adeptos leoninos, os quais define em duas palavras: "Fidelidade e paixão, é assim que defino os adeptos do Sporting. Fiéis e apaixonados pelo clube. Curiosamente fui dos últimos campeões pelo Sporting, em 2001/02. Desde então o clube não conseguiu o título, mas jamais os adeptos deixaram de encher o Estádio de Alvalade. São muitos milhares que nos empurram num momento em que podes estar menos confiante. Sentir que há ali 40 mil a gritar por ti, é essa para mim a real importância de um adepto de futebol no que toca aos jogadores".

Beto recordou o que prometeu ao pai quando deixou Alvalade em 2003/04, numa altura em que ainda não tinha jogado pela equipa principal dos leões. O guarda-redes garantiu que haveria de voltar ao clube e assim fez no início desta temporada."Sempre tive isso presente na minha mente. No dia em que saí do Sporting e fui emprestado ao Chaves, prometi ao meu pai que, apesar de não ter saído da melhor maneira, porque na altura foi assim que as pessoas que estavam à frente do clube decidiram, um dia voltaria, mais forte, e que conseguiria vestir a camisola do Sporting em competições oficiais. Foi isso que aconteceu. Decidi regressar este ano, infelizmente não podendo mostrar-lhe fisicamente porque já não está entre nós, mas consegui cumprir essa promessa e sei que ele, onde quer que esteja, sentirá esse orgulho", frisou Beto à Sporting TV.

Autor: Luís Miroto Simões