Belenenses reclamou golo nos descontos. Tem razão?

Beto voltou a ser titular com a camisola do Sporting num jogo de nervos para os leões, que alcançaram o golo da vitória diante do Belenenses já aos 90'+3, por Bas Dost. O guarda-redes enaltece a exibição no Restelo, em especial "uma primeira parte enorme", e destaca a importância das vitórias, mesmo aquelas que são sofridas."Acima de tudo, é uma vitória. A equipa acreditou até ao último minuto que era possível. Temos vindo a jogar bem, ainda hoje fizemos uma enorme primeira parte. No segudo tempo jogámos mais com o coração. Às vezes também são precisas vitórias sofridas para que a equipa consiga dar a volta", sublinha o guarda-redes, de 34 anos, que comentou o regressou à titularidade."Temos de estar preparados a qualquer momento. É para isso que trabalho diariamente. Surgiu esta oportunidade e, independemente de ter jogador, o mais importante é o resultado. Dedico esta vitória aos milhares de sportinguistas que vieram ao Restelo. Saímos daqui contentes", vincou, em declarações à SportTV.

Autor: Ricardo Granada