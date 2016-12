Continuar a ler

"Este tipo de vitórias arrancada a ferros pode ser o mote para dar a volta, pode ser essa mudança. Não que a equipa esteja a jogar mal, porque tem feito bons jogos, apesar de não traduzir isso em vitórias. Mas realmente foi um golo que galvanizou a equipa e desejo que, daqui para a frente, o Sporting consiga vitórias sem parar", acrescentou o guardião.



Beto debruçou-se depois sobre o estado de espírito do balneário leonino, garantindo que todos têm a esperança de terminar a época em festa: "Existe essa confiança que há ainda muito ponto em disputa. A vitória em Belém foi uma vitória de sofrimento, de alma, de coração, de querer, e acredito que tenha sido o mote para um ano inesquecível para nós. É para isso que vamos trabalhar". "Este tipo de vitórias arrancada a ferros pode ser o mote para dar a volta, pode ser essa mudança. Não que a equipa esteja a jogar mal, porque tem feito bons jogos, apesar de não traduzir isso em vitórias. Mas realmente foi um golo que galvanizou a equipa e desejo que, daqui para a frente, o Sporting consiga vitórias sem parar", acrescentou o guardião.Beto debruçou-se depois sobre o estado de espírito do balneário leonino, garantindo que todos têm a esperança de terminar a época em festa: "Existe essa confiança que há ainda muito ponto em disputa. A vitória em Belém foi uma vitória de sofrimento, de alma, de coração, de querer, e acredito que tenha sido o mote para um ano inesquecível para nós. É para isso que vamos trabalhar".

Beto abordou a vitória suada do Sporting no Restelo, na última jornada da Liga NOS em 2016, frisando que foi importante tê-la conseguido, ainda para mais já no tempo de compensação."Mais do que a beleza de um golo aos 90 minutos é a importância que tem. Acabou por dar uma vitória importantíssima. Mais do que um golo bonito, acabou por ser importantíssimo porque desbloqueou aquele resultado que estava difícil para nós. Festejei como jogador, como adepto, de todas as maneiras possíveis, porque senti que era um golo importante para nós. Depois da fase que estávamos a atravessar, era importante vencer este jogo e nada melhor do que vencer assim, aos 90 minutos. Uma equipa com muita alma, que sempre acreditou", explicou o guarda-redes à Sporting TV.

Autor: Luís Miroto Simões