De partida para a Holanda , onde vai gozar a quadra natalícia, o avançado Bas Dost deixou claro que o plantel do Sporting continua a acreditar na conquista do campeonato nacional, assegurando que os jogadores leoninos trabalham todos os dias para conseguirem alcançar esse objetivo."Depois de cada jogo, durmo sempre mal... Este último foi muito intenso, marcar no último minuto foi uma excelente sensação. Mostrámos muita força até ao final e acabámos por celebrar a vitória com os adeptos. Estava 0-0 e eles cantaram até ao final. Foram importantes. Entendemos que depois da derrota com o Sp. Braga em casa eles tenham assobiado e ficado descontentes. Mas acreditem que treinamos todos os dias para sermos campeões desta Liga. E daremos tudo se eles também derem tudo, e claro que o vão fazer!", disse, em declarações à Sporting TV.

Autor: Fábio Lima