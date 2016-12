Bas Dost foi o herói da partida. O holandês marcou o golo que permitiu ao Sporting continuar à mesma distância da liderança, quando a hipótese de ficar a dez pontos do rival parecia real. No final, Bas Dost resumiu o encontro."Foi um jogo difícil, havia muita pressão depois de perdermos com o Sp. Braga. Estávamos numa situação difícil porque perdemos com o Sp. Braga e com o Benfica", começou por assumir, afirmando que não desiste da luta pelo título: "Existe uma diferença grande para o líder, são oito pontos, mas eu acredito no título."Sobre o dérbi com o Belenenses, o internacional holandês considerou justa a vitória do Sporting, apesar de só se ter concretizado mesmo ao cair do pano. "Não jogámos mal na primeira parte, só faltou marcar. Depois, na segunda, acabei por marcar, mesmo no último minuto! Foi uma sensação fantástica. Só posso estar orgulhoso desta equipa", rematou.