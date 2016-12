Continuar a ler

R: E quanto à língua?



BD – Percebo 20% daquilo que me dizem. Falar é mais complicado. Ainda assim, estou a perceber cada vez mais aquilo que o treinador me explica, aquilo que explica ao grupo. Nos próximos quatro meses quero ter uma boa educação a nível de português. BD – Percebo 20% daquilo que me dizem. Falar é mais complicado. Ainda assim, estou a perceber cada vez mais aquilo que o treinador me explica, aquilo que explica ao grupo. Nos próximos quatro meses quero ter uma boa educação a nível de português.

BD – Habituei-me a ultrapassar as dificuldades que se foram colocando. Sei onde é o centro de treinos, sei onde é o Estádio de Alvalade… No início não sabia encontrar nada! Passava a minha vida no trânsito desta cidade lindíssima.

Autor: Bruno Fernandes