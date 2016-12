Bas Dost fez de Sergio Ramos e marcou aos 90'+3

Não são os 8 pontos que separam o Sporting do líder do campeonato, o Benfica, que assustam Bas Dost. O holandês, herói dos leões na vitória frente ao Belenenses , na quinta-feira, assume que os verde e brancos ainda estão na corrida pelo título."Ainda não terminou. Já muitos disseram que não vamos ser campeões porque não somos suficientemente bons e perdemos demasiados pontos. Eu ainda acredito. Viram como jogámos em Madrid, Dortmund ou contra o Benfica. Mostrámos ao mundo que sabemos jogar futebol. Acredito nesta equipa e penso que ainda podemos ser campeões", afirmou o jogador holandês, de 27 anos, à Sporting TV antes de partir, esta sexta-feira, de férias de Natal.Recorde-se que o camisola 28 dos verde e brancos soma já 11 golos ao serviço do Sporting (9 na Liga NOS, 1 na Liga dos Campeões e outro na Taça de Portugal).

Autor: Sofia Lobato