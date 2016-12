Continuar a ler

Regresso aos êxitos



O Sporting interrompeu uma sequência de duas derrotas na Liga – Benfica e Sp. Braga –, retomando o hábito de ganhar. Não vencia desde 3 de dezembro, dia da receção ao V. Setúbal, a contar para a 12ª jornada. O conjunto de Jorge Jesus alcançou o terceiro triunfo na condição de visitante na prova. Todos eles foram por 1-0, tendo o Belenenses sucedido a Paços de Ferreira e Boavista.



Não há crise que resista a Bas Dost, que já deu 6 pontos a ganhar ao Sporting fruto dos seus tiros certeiros. O de ontem, aos 90’+3, valeu mais dois, transformou um empate com o Belenenses numa vitória. Tal sucedera também nos duelos com o Boavista e o Estoril.O talismã holandês assinou o 9º disparo certeiro na Liga 2016/17, encostando-se a Marega e André Silva na corrida à Bota de Ouro. Levando em consideração todas as provas, Bas Dost marcou três vezes nos últimos quatro jogos. Notável! Rubricou todos os tentos leoninos nos últimos cinco jogos! Desde Varsóvia, sempre que o ‘laranjinha’ ficou em branco também a equipa verde e branca não acionou o marcador. O Restelo juntou-se ao Bessa no ‘clube dos palcos’ – não contando com Alvalade, claro – em que o camisola 9 ofereceu um triunfo ao Sporting.

Autor: Nuno Pombo