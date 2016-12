Se Bas Dost é um habitual titular na frente de ataque, o mesmo não se pode dizer do jogador que normalmente atua ao seu lado. Nesta altura, Jorge Jesus ainda não encontrou o parceiro ideal do holandês e já utilizou muitos jogadores, como Alan Ruiz – que começou a temporada a jogar na posição que o técnico designa de ‘9,5’ –, Bryan Ruiz, Bruno César, Markovic, André, Campbell ou mesmo Castaignos. Nos últimos jogos, Jesus tem alternado entre Bryan Ruiz e Joel Campbell, que atuou nessa posição contra a equipa do V. Setúbal, para a Taça de Portugal, ou seja, encontrou uma maior estabilidade nesta altura da época.