"Digam o que disserem, goste-se mais ou menos do estilo de cada um, mas Bruno de Carvalho tem a seu crédito um mandato bom e muito profícuo, de grandes feitos, e portanto julgo que ganhará com facilidade e com muita justiça as eleições de Março de 2017", frisou.As eleições para a presidência do Sporting estão marcadas para março de 2017 (o dia ainda não está definido). Bruno de Carvalho ainda não anunciou a recandidatura ao segundo mandato, estando em reflexão. Quem já entrou na corrida foi Madeira Rodrigues, que na apresentação vincou a aposta nos regressos aos títulos e prometeu "rigor nas contratações e nas dispensas".