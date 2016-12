Mustafá revela o que foi dito na conversa em Alcochete

A 'visita' de vários elementos da Juve Leo ao treino do Sporting, na terça-feira, deixou Jorge Jesus surpreendido pela positiva. Um dia depois desse momento, o técnico dos leões elogia a forma como tudo foi feito e aproveita para referir que os jogadores receberam positivamente a mensagem que lhes foi transmitida."A atitude da claque surpreendeu, pela positiva. Foi uma tentativa de, para lá de desejar bom natal aos jogadores, transmitir confiança e demonstrar que estamos todos juntos. Foi uma atitude muito bonita, esta forma de comunicar, de demonstrar que estão com a equipa quando as coisas não correm tão bem... Os jogadores sentiram isso da melhor forma", admitiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Belenenses, a disputar na quinta-feira.Depois, ainda sobre o mesmo tema, JJ deixou claro que a Juve Leo "não foi pedir explicações", para posteriormente ser interrompido por Paulo Cintrão, assessor de imprensa dos leões, que pediu para a referida conferência de imprensa passar a ser, efetivamente, sobre o duelo de quinta-feira ante os azuis do Restelo.

Autor: Fábio Lima