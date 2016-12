E ao 26º jogo oficial do Sporting esta temporada, eis que Jorge Jesus experimentou pela primeira vez uma dupla de ataque... em tons de laranja. Apesar de já terem atuado juntos noutras ocasiões, Luc Castaignos e Bas Dost foram ontem titulares pela primeira vez em conjunto.Mostraram, quase sempre, grande solidariedade, como ao minuto 33: após jogada de Joel Campbell pela direita, a bola passa por Bruno César, depois por Adrien e termina no pé direito de Castaignos, que rematou para golo... não fosse um jogador do Varzim cortar com a cabeça uma bola que ia na direção da baliza à guarda de Paulo Vítor. Imediatamente a seguir, e quando se preparava a marcação do pontapé de canto, Bas Dost chegou junto do compatriota e cumprimentou-o pelo ‘disparo’.A dupla ficou desfeita ao minuto 59, quando Bryan Ruiz substituiu Luc Castaignos.