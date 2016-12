Continuar a ler

Ao lado... mas pouco



A frustração foi tão grande que, ao contrário do que tinha sido comunicado pelo Sporting, as claques não se pronunciaram sobre a questão dos 22 títulos que o clube reclama. Estava previsto que a 10 minutos do fim fosse entoado um cântico especial, mas o que reinou foi o silêncio... perante o 'pressing' final da equipa.

Os adeptos do Sporting mostraram todo o seu desagrado pela terceira derrota nos últimos quatro jogos da equipa comandada por Jesus, manifestando-se depois do apito final, através de assobios, cânticos e lenços brancos.Mal Hugo Miguel acabou com o encontro, os mais de 41 mil fãs que se deslocaram a Alvalade (a assistência foi de 42.148, mas há a registar pelo menos um milhar de bracarenses) vaiaram a equipa, apenas dois meses depois da primeira grande manifestação de desagrado desde que JJ é o treinador, quando o Sporting empatou em casa, então com o Tondela. Aos lenços brancos, juntaram-se os cânticos do topo Sul, local onde se encontram as claques. "Uma vergonha, vocês são uma vergonha", foi uma das mensagens mais ouvidas no momento em que a equipa recolhia ao balneário. Nota para o facto de os jogadores não se terem chegado a essa bancada para agradecer o apoio, algo habitual nos jogos dos leões como visitados.

Autores: Bruno Fernandes e Pedro Gonçalo Pinto