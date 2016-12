Alan Ruiz tem regresso a Lisboa previsto para este fim de semana de passagem de ano. O avançado argentino ficou retido no seu país na sequência das miniférias natalícias, devido a um problema de saúde da filha, mas já deve integrar os treinos do Sporting, quando os leões voltarem ao trabalho, tendo em vista a preparação do jogo da Taça CTT com o V. Setúbal (4 de janeiro).Ruiz, 23 anos, é pretendido no Brasil e na Argentina, onde o River Plate se perfila como interessado num cenário de empréstimo.