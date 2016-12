Sem convencer no Sporting, apesar do elevado investimento que 'obrigou' os leões a assumir - 7 milhões de euros -, o argentino Alan Ruiz terá sido oferecido ao River Plate, segundo adianta esta sexta-feira a imprensa argentina. O nome do 99 leonino aparentemente agradará aos dirigentes millonarios, ainda que a mesma publicação refira que a palavra final será dada pelo treinador Marcelo Gallardo.Recorde-se que Ruiz atuou até ao momento onze encontros, nove deles como titular - o mais recente foi na quinta-feira, ante o Belenenses -, somando um golo marcado, na vitória por 1-0 sobre o Arouca, para a Taça da Liga.

Autor: Fábio Lima