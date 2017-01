Adrien Silva não escondeu a revolta com a arbitragem do encontro com o V. Setúbal . O médio leonino fala em falhas consecutivas e referiu mesmo que a última vez que sentiu algo assim foi na mesma prova, mas em 2009, com o Benfica."Mais uma, sim, as falhas já começam a ser consecutivas. O estado da equipa é de muita revolta, perante muitas decisões erradas. Quando dás o teu melhor, como qualquer pessoa que se empenha na sua profissão, até tenho dificuldade de encontrar as palavras e o significado das atitudes, porque vejo a mentalidade e o esforço com que esta equipa treina e joga. Depois, há erros e claro que o ânimo da equipa não é bom. Da última vez que vi uma revolta tão grande foi na final da Taça da Liga contra o Benfica. Foi a última vez que vi um grupo tão revoltado", referiu Adrien à Sporting TV.O jogador falou mesmo de frustração: "Já começa a ser muito frequente e deixa-me uma frustração muito grande. Há muito empenho e sacrifício, e depois virem deitar abaixo estes objetivos com outros fatores a não ser o empenho e qualidade desta equipa deixa a frustração".

Autores: Alexandre Moita e Luís Miroto Simões