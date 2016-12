Ao minuto 54, uma entrada mais dura de Lima Pereira, defesa do Varzim, deixou Adrien no chão, com queixas, obrigando a equipa médica do Sporting a entrar em campo para o assistir.Volvidos apenas quatro minutos, Jorge Jesus optou por substituir o capitão dos leões, fazendo entrar Elias para o seu lugar. O técnico quis saber ‘in loco’ o que se passava com o camisola 23, colando-se à zona onde se encontrava o quarto árbitro (Bruno Vieira) a informar sobre a mudança. Mal Adrien saiu, JJ dialogou com ele e o futebolista apontou para a perna direita, mostrando o local onde sofreu a pancada. O Sporting informou que o médio apresenta um traumatismo, sendo reavaliado hoje no regresso ao trabalho.