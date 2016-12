O Sporting perdeu este domingo frente ao Sp. Braga, porPara o capitão dos leões, Adrien, a equipa tentou de tudo para sair de Alvalade com outro resultado, mas que a certa altura a equipa leonina jogou mais com o coração do que com a cabeça."Explicação? Se soubéssemos a explicação teríamos aplicado dentro do jogo. A equipa tentou desde o princípio impor o seu jogo e a forma de jogar, mas fomos contrariados. Criámos oportunidades sem ter êxito. Depois torna-se um pouco mais difícil e joga-se mais com o coração do que com a cabeça. Tudo acabou num golo de contra-ataque e quem não marca sofre. Houve mais coração do que cabeça até porque os adeptos queriam ajudar de alguma forma. Não conseguimos retribuir isso", afirmou Adrien à Sport TV.Quanto aos assobios no final do jogo, o capitão leonino diz que também a equipa está desiludida com o resultado: "Estamos todos no mesmo barco. Se eles estão desiludidos nós também", afirmou. Adrien diz ainda que a equipa não se sente pressionada com Benfica e FC Porto: "Isso não existe. Existe a vontade de ganhar."

Autores: Flávio Miguel Silva e Marta Correia Azevedo