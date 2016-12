Adrien e Rúben Semedo foram alguns dos jogadores que se fizeram acompanhar dos filhos, no treino solidário. E concordaram ao admitir que uma onda verde como aquela que esteve ontem em Alvalade motiva a equipa. "É muito bom sentir este carinho, dá um incentivo maior. Faz-nos sonhar ainda mais", disse o capitão. "É mais uma força para continuarmos a nossa caminhada. O Sporting é isto, um grande clube em todas as vertentes", referiu o central.Barretes de Natal... verdes, muitas crianças a acompanhar os pais, um espírito natalício bem vincado e, no final, oito mil presentes para distribuir por 25 instituições. O treino solidário do Sporting, iniciativa que já se havia realizado em 2015, voltou a ser coroado de sucesso, desde logo naquele que era o principal objetivo: a recolha de prendas, com destino a crianças carenciadas. Jogadores, técnicos, dirigentes e adeptos, todos contribuíram.