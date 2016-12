Sérgio Abrantes Mendes não é candidato às eleições do Sporting de março do próximo ano. A confirmação foi feita pelo próprio a, garantindo que vai aguardar "serenamente" pelo ato eleitoral."Não vou candidatar-me, já há candidatos e vou aguardar serenamente pelas eleições. Vou esperar pela campanha, programas, pelos candidatos finais e depois decido", revelou Abrantes Mendes. "É fácil fazer os programas eleitorais, mais difícil é levá-los a cabo, é um pouco como na política. Se gostar de um candidato, voto nele; se gostar do outro, voto nesse. Se não gostar de nenhum, abstenho-me".

Autor: João G. Oliveira