Em entrevista a Record, Bruno de Carvalho aponta as características que, na sua opinião, um bom candidato à presidência do Sporting deve ter. "Tem de se ter perfil, caráter, estômago, muito amor, paixão e loucura por este clube, ‘know-how’, capacidade de liderança acima da média, capacidade de toma de decisão muito grande, porque as solicitações são às dezenas por dia, ter capacidade de trabalho acima da média e projeto com princípio, meio e fim", adiantou.

Sobre Madeira Rodrigues, o único rival para já anunciado nas eleições de março, responde com ironia. "Isso do ganhar, ganhar, ganhar está esgotadíssimo. Portanto, chego à conclusão que Madeira Rodrigues é ponta-de-lança. Porque com ele Jesus vai ser de certeza campeão. Sou eu que estou lá a mais porque tenho falhado os golos, tenho deixado as bolas entrarem… Como vem baratinho, é um bom ponta-de-lança. Isso é que é demagogia pura", acusou.





Autores: Bernardo Ribeiro, José Ribeiro, Alexandre Carvalho