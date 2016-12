Apesar do registo momentâneo pouco eficaz, Jesus pode atingir hoje um número redondo nas contas do ataque leonino sob o seu comando: marcando dois golos ao Sp. Braga, o treinador atinge o golo 150 em menos de temporada e meia ao serviço dos verde e brancos. Para este registo contribuem os 111 marcados nos 51 jogos de 2015/16, os 37 apontados nos 23 duelos disputados esta época. Slimani, com 31 golos na época passada e um na atual, foi quem mais ajudou Jesus neste registo. Teo (15), Bryan Ruiz (13+2), Adrien (9+3) e Bas Dost (10) engrossaram esta lista.