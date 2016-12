Continuar a ler

Wilson voltou a marcar ao Sporting, por onde já passou, mas diz não existir "segredo nenhum" sobre o seu sucesso ofensivo ante os leões: "Busco em cada jogo fazer golos. Costumo fazer ao Sporting mas tanto procuro fazer ao Sporting como a outras equipas. Não há adversário com quem tenha mais vontade de marcar. Tento fazer de cada jogo uma final para mim e ajudar o grupo da melhor maneira".



Abel foi o treinador dos guerreiros entre a saída de Peseiro e a chegada de Jorge Simão, e Wilson quis salientar o bom trabalho feito pelo técnico 'provisório': "Antes de mais quero dar os parabéns ao míster Abel que encarou este desafio de uma forma muito boa. Há que dar os parabéns pela estreia que teve. Amanhã cá estaremos para dar os parabéns ao novo míster. Desejamos-lhe sucesso, porque o sucesso dele será o nosso. Jorge Simão? A direção assim o escolheu e só temos de aceitar. Se está no Sp. Braga é porque é bom treinador".

O jogador falou mesmo numa resposta após as contrariedades dos últimos dias: "Temos de saber viver com estas situações, tanto dos adeptos como do presidente. Encarámos as palavras do presidente com um incentivo. Penso que ficou demonstrado o caráter desta equipa e é isso que temos de realçar".