No segundo dia de Jorge Simão à frente da equipa do Sp. Braga, António Salvador fez questão de marcar presença no treino dos minhotos desta manhã, acompanhado do diretor executivo Rui Casaca.Nos 15 minutos da sessão abertos à imprensa, o novo técnico dos arsenalistas não pôde contar com os lesionados Rosic, Velázquez, Mauro, Pedro Santos e Stojiljkovic, eles que não serão opção para a receção ao Moreirense. O central Bruno Wilson e o lateral Thales, ambos da equipa B, foram chamados para colmatar as seis ausências, num treino no relvado que começou 40 minutos depois da hora prevista (10H30).Jorge Simão, 40 anos, ex-Chaves, é apresentado oficialmente como novo treinador do Sp. Braga às 12H45, no auditório do Estádio Municipal.

Autor: José Mário