Depois da razia de centrais, ainda no tempo de José Peseiro, agora é o ataque do Sp. Braga que quase não tem opções. Ontem, Hassan despediu-se dos colegas e partiu rumo ao Egito para disputar a CAN, Stojiljkovic está lesionado e ainda longe de voltar aos relvados. Das primeiras opções só resta Rui Fonte.Curiosamente, o antigo jogador do Benfica chegou aos sete golos na derrota frente ao Rio Ave e tem tudo para fazer desta a sua temporada mais certeira na 1ª Liga. O melhor registo era o do ano passado, com apenas mais um. Oito é o número de golos que leva Wilson Eduardo, o melhor marcador da equipa, ele que deverá ser o eleito de Jorge Simão para atuar ao lado de Rui Fonte no decisivo embate com o Covilhã, para a Taça da Liga.Nessa partida, o treinador deverá fazer algumas alterações, até pelas dificuldades que a equipa apresentou diante do Rio Ave. Xeka e Ricardo Horta são candidatos à titularidade. Por Braga há ainda outro avançado: Rodrigo Pinho foi dispensado no início da época, renasceu na equipa B e foi chamado de urgência face às baixas já referidas no ataque. Agora tenta convencer o novo treinador.

Autor: Ricardo Vasconcelos