Motivo de regozijo que Ricardo Ferreira defendeu mesmo perante os argumentos que levaram o presidente António Salvador a trocar José Peseiro por Jorge Simão. "Nunca é fácil a troca de treinador, mas faz parte do nosso trabalho e a verdade é que estamos preparados para qualquer situação", asseverou o bracarense, que cumpriu ontem o seu segundo jogo da temporada após ausência prolongada devido a lesão: "Não foi fácil, mas com a ajuda dos meus colegas voltei a 100 por cento."



Vukcevic falha Nacional



O montenegrino Vukcevic era o único jogador do plantel bracarense que estava em risco de exclusão, sendo que a contrariedade que o técnico Jorge Simão menos queria acabou mesmo por chegar com o cartão amarelo ao minuto 70, pelo que o médio terá de cumprir um jogo de castigo na deslocação ao Nacional, na próxima jornada.



O central Ricardo Ferreira, autor do golo que valeu o triunfo suado ante o aguerrido Moreirense, não fugiu aos problemas que o desenrolar do jogo trouxe ao Sp. Braga, mas salientou que a equipa salvaguardou o objetivo."A equipa está cansada e tínhamos consciência que o mais importante era a vitória depois de um ciclo de jogos de dificuldade máxima", comentou o defesa, para logo de seguida colocar o foco no desempenho mediático dos bracarenses: "É muito bom acabar o ano em 3º lugar. Agora só temos de ganhar jogo a jogo e não pensar na classificação."

Autor: Pedro Malacó