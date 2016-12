Jorge Simão assume o cargo de Treinador Principal da equipa do SC Braga, iniciando funções na próxima segunda-feira. Bem-vindo, Mister! pic.twitter.com/aaY6JTJEOP — SC Braga (@SCBragaOficial) 17 de dezembro de 2016

O Sp. Braga oficializou este sábado, através das redes sociais, a chegada de Jorge Simão ao clube, assumindo o lugar de José Peseiro, despedido após o afastamento da Taça de Portugal, aos pés do Sp. Covilhã, na quinta-feira.De acordo com os minhotos, o até agora treinador do Chaves irá começar a trabalhar na segunda-feira, pelo que, conformedeu conta, não irá estar presente no banco dos flavienses para o duelo desse dia, diante do FC Porto.

Autor: Fábio Lima