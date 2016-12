Os assobios a Matheus começaram cedo, à medida que o guarda-redes do Sp. Braga demorava a bater os pontapés de baliza e ia atrasando a reposição da bola. Mas os protestos dos adeptos direcionados ao brasileiro foram subindo de tom, especialmente depois do golo solitário de Wilson Eduardo. Depois de repetir essas demoras, Matheus acabou por ver o amarelo aos 87’, um momento festejado pelos adeptos leoninos.Ainda assim, houve um lance em que até os assobios desceram de tom. Corria o minuto 51 quando o canarinho chocou com Adrien, na sequência de um livre, e ficou estendido no relvado. O capitão dos leões também teve de ser assistido, mas o guardião recebeu tratamento mais demorado.